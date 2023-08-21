Bocce takımımız Slovakya’da 4.oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Bocce takımımız Slovakya’da 4.oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Bocce takımımız Slovakya’da 4.oldu

Slovakya’da gerçekleşen Uluslararası Bocce Turnuvası tamamlandı. Son grup maçında Slovakya -2 takımına 2-1 yenilen KKTC Milli Bocce takımı, 3 takımın grubu aynı puanda bitirmesi ile penaltı atışlarına kaldı. Önder Kal’ın isabetli atışları ile penaltı atışlarını kazanan KKTC gruptan çıkarak yarı finalde Macaristan ile karşılaştı. Rakibine 3-0 yenilen milliler, 3.lük maçında da son anda Polonya’ya 2-1 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

 


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Tags:Uluslararası Bocce Turnuvası
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