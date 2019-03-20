İran’da yolcu uçağı alev aldı; 100 yolcunun tamamı tahliye edildi

İran’ın başkenti Tahran’da Fokker-100 tipi bir yolcu uçağı, Mehrabad Havaalanı’na inişi sırasında alev aldı.

İran Acil Durum Birimi Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamasında uçakta bulunan 100 yolcunun tamamının tahliye edildiğini söyledi.

Ayrıca uçakta bulunanlardan ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

İran Havacılık Kurumu’ndan bir yetkili de, yangının uçağın arka iniş takımlarının düzgün çalışmaması nedeniyle çıktığını, ancak daha sonra durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Iran Air’e (İran Havayolları) ait uçağın pilotunun tüm tekerler açılıncaya kadar havaalanının üzerinde daire çizdiği ifade edildi.

İran’da havayolu şirketleri, ABD’nin uyguladığı ambargo sebebiyle şu ana kadar 1979’dan önce satın aldığı uçaklarla hizmet veriyor.

Tahran yönetimi, yeni uçak alamamanın yanı sıra yedek parça da temin edemiyor. Bu nedenle sık sık uçak kazaları yaşanıyor.

Ülkede son 39 yılda 200’ün üzerinde uçak kazası meydana geldi ve bu kazalarda 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.