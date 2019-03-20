Mozambik ve Zimbabve’de kasırga bilançosu: En az 300 ölü

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik ve Zimbabve’yi vuran Idai adlı tropikal fırtına nedeniyle 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülke yetkilileri bu sayını katlanarak artabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika ülkelerindeki tropikal fırtına nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Bölgede son bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, fırtına ve sel milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilerken yüzlerce kişiden de haber alınamıyor.

Mozambik’ten korkutan açıklama: Ölü sayısı bini aşmış olabilir

Tropikal fırtına ve selden en fazla etkilenen ülke Mozambik oldu. Resmi rakamlara göre fırtına ve sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, afet bölgelerini ziyaretinin ardından bazı bölgelerde sel sularında çok sayıda ceset gördüğüne dikkat çekerek, ölü sayısının bini aşmış olabileceğini söyledi.

Fırtına ve sel Malavi’nin güneyindeki 14 bölgeyi etkisi altına aldı ve 56 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkede 20 binden fazla ev zarar görürken 50 binden fazla insan evsiz kaldı.

Malavi’de onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanırken, Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede ulusal felaket ilan etti.

Zimbabve Devlet Başkanı yurt dışı ziyaretini yarıda kesti

Zimbabve’nin Chimanimani bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve tropikal fırtınada yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Yağış ve hortumdan ülkede milyonlarca kişi etkilenirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise ülkesindeki felaket nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

Uluslararası örgütler insani yardım için harekete geçti

Birleşmiş Millerler (BM), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşları Güney Afrika ülkelerine yardım için harekete geçti.

Sel ve fırtınadan etkilenen bölgelere şimdiye kadar 350 bin dolara yakın yardım yapıldığı açıklandı.

Sel mağdurları için Mazombik’in Zambezia ve Tete bölgelerinde 16 geçici yerleşme merkezi kurulurken, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere giyecek, gıda ve battaniye gibi malzemeler gönderildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise fırtınadan etkilenen bölgelere gıda yardımı göndermeye başladı. WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan bölgelere yardımları uçak ve teknelerle göndermeyi planladıklarını aktardı.