Dünya

İran nükleer anlaşma taahhütlerinin hiçbirine uymayacak

6 Ocak 2020

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yükselen gerilim sürüyor. İran, bu kapsamda nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirmesine herhangi bir sınır olmadan devam edeceklerini açıkladı. ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.

İran’ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.

İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.



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