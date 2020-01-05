Dünya

İranlı bakan, Trump’ı Hitler’e benzetti: ‘Takım elbiseli terörist’

5 Ocak 2020

İran Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Jahromi, Hitler’e benzettiği ABD Başkanı Trump’ı ‘takım elbiseli terörist’ olarak nitelendirdi.

Trump’ın, İran’da aralarında kültürel anıtlar dahil 52 hedef belirledikleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Azari-Jahromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyorlardı. Trump, takım elbiseli bir terörist. Çok yakında tarihi ve kimsenin ‘büyük İran ulusu ve kültürünü’ yenemeyeceğini öğrenecek.”



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