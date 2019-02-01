Yaşam

İphone’un güvenliğini telefon numarasıyla kırmanın yolu bulundu

1 Şubat 2019
İphone

Siber güvenlik uzmanı Melih Sevim, herhangi bir kullanıcının İphone’dan verilere erişmesine izin veren bir güvenlik açığı yakaladı. Sevim, bulduğu güvenlik açığını The Hacker News’e anlattı.

Apple şirketi, Apple kimliğinde belirtilen telefon numarasını, sahibinin iCloud’daki hesabıyla ilişkilendiriyor. Sevim kendi araştırmasını yaparken, iCloud’da kayıtlı herhangi bir kullanıcının, bilgilerde başkasına ait telefon numarasını göstererek sistemde bu numarayla ilişkili verilerin bir kısmını ele geçirebileceğini fark etti.
Bu yöntemle başka telefonlardaki notları görebildiğini belirten Sevim, çoğunda banka hesaplarıyla ilgili bilgiler ve çeşitli servislerin şifrelerinin saklı olduğunu belirtti.

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