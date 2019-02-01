İtalya’da bir kasaba, çocuk yapma şartıyla 9 bin euro ödeyecek

Locana Belediye Başkanı Giovanni Mattiet, bu teklifin kasaba nüfusunun 1900’lu yılların başlarında 7 bin kişiden fazlayken günümüzde 1500 kişiye düşmesinden kaynaklandığını belirtti. Resmi verilere göre Locana’da bir doğuma 4 ölüm denk geliyor.

Mattiet, teklifin öncelikle evden çalışan gençler ve girişimciler için geçerli olduğu, zira kasabada tekrar çalıştırılabilecek çok sayıda kapalı dükkan, bar, restoran ve butik bulunduğunu ifade etti.

Daha önce kasaba yönetiminin teklifi sadece İtalya vatandaşları için geçerliyken şimdiyse dış ülkelerden gelenleri de kapsadığı anlaşıldı.