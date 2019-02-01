Yaşam

Sibirya’da iki farklı insan türüne ait kalıntılar bulundu

1 Şubat 2019
Sibirya

Uluslararası bir araştırma ekibi, antik dönem Sibirya’sında yaşayan iki farklı insan türüne ait ilk kanıtları buldu.

Oxford Üniversitesi uzmanları Rusya, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Almanya’dan bir grup disiplinler arası bilim insanıyla çalışarak; Altay dağlarındaki Denisova mağarasında bulunan diş, kemik ve kömür örneklerini elektronik ortamda inceledi.

Denisovanların bu bölgede Neandertallerle farklı zamanlarda yaşadıkları biliniyor, ancak araştırmacılar bunun hangi zaman dilimine tekabül ettiğini bilemiyorlardı. Yapılan yeni çalışmalar, Denisova insanlarının bu bölgede en az 200.000 yıl önce yaşamış olduğunu kanıtladı. Neandertallerin ise günümüzden 100 ile 200 bin yıl önce yaşadıkları biliniyordu.

Ayrıca bu iki farklı insan türünün birbirleriyle melezlendikleri de ortaya çıktı. Döneme ait bir kadının kalıntıları, bu melezlenmenin 100.000 yıl kadar önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

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