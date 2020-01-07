iPhone SE 2’ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı

Sızıntılarla adını duyurmuş bir kaynak olan OnLeaks, Apple’ın uygun fiyatlı telefonu olması beklenen iPhone SE 2 için yeni render görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntüler, cihaza detaylı bir bakış atmamıza imkân sağlıyor.

Yeni elde edilen bilgilere göre 2020 yılı, Kaliforniya merkezli teknoloji firması Apple için oldukça hareketli başlayacak. Söylentilere göre şirket, yılın ilk yarısında iki farklı iPad modeli ve bir de 4,7 inç büyüklüğünde bir iPhone modelini piyasaya sürecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iPhone, bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkacak ve iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak adlandırılacak.

Lansmana kadar telefonun hangi isimle piyasaya sürüleceğini bilemeyecek olsak da OnLeaks tarafından paylaşılan bir video, cihazın 360 derecelik görünümünü gözler önüne seriyor. Bilmeyenler için OnLeaks’in sızıntı konusunda oldukça yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu da hatırlattıktan sonra telefonun render görüntülerine daha yakından bakabiliriz.

iPhone 9/SE 2’ye ait olduğu söylenen görüntüler:

Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere yeni çıkacak bütçe dostu telefonun, iPhone 11 serisi ile tasarım anlamında hiçbir benzer noktası bulunmuyor. Bunun yerine telefon, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan iPhone 8 ile benzer bir tasarım çizgisinde buluşuyor. Hatta OnLeaks tarafından paylaşılan bilgilere göre cihazın 138,5 x 67,4 x 7,8 mm (arka kamera çıkıntısı dâhil 8,6 mm) boyutlarında olması bekleniyor.

Öte yandan OnLeaks, render görüntülerini paylaştığı iPhone SE 2 modelinin arka tarafında buzlu cam tasarımının yer alacağını düşünüyor. Bu da yeni tanıtılacak olan telefonu 2017 model iPhone 8’den ayıran en belirgin özelliği olacak gibi görünüyor. Buna ek olarak görüntülerden yola çıkarak yeni model iPhone’un kablosuz şarjı destekleyeceğini de varsayabiliriz.

iPhone 9/SE 2’de yer alması beklenen teknik özellikler:

Arka kısmında tek bir kameranın bulunması beklenen uygun fiyatlı iPhone modelinde, 4,7 inçlik çerçeveli LCD panel yer alacak. Bununla birlikte Touch ID özelliğini geri döndürecek olan iPhone 9, A13 Bionic işlemcinin yanında 3 GB LPDDR4X bellek sunacak.