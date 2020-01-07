Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD’nin saldırısı savaş nedeni

7 Ocak 2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söyledi.

ABD’nin düzenlediği suikast için “korkakça bir terör saldırısı” diyen Zarif, İran’ın uygun bir şekilde ve tercih edeceği zamanda misillemede bulunacağını belirtti.

Misillemenin “meşru hedeflere” yönelik olacağını vurgulayan Zarif, “ABD’nin bölgemizdeki varlığının son bulması süreci başladı” dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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