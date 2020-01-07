Trump: Kültürel mirasların hedef alınmamasına yönelik kanunlara uyacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada kültürel miras alanlarının hedef alınmamasına yönelik uluslararası kanunlara uyacağını söyledi.

Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmelerine İran’ın yanıt vermesi halinde, ülkenin kültürel açıdan önemli 52 noktasına saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2017 yılında aldığı karara göre tarihi ve kültürel miraslara ve alanlara saldırı düzenlemek savaş suçu.

ABD, Cuma günü Bağdat’ta bir insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmüştü. Süleymani’nin cenazesi bugün İran’da memleketi Kerman’da düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Tören sırasında yaşanan izdihamda 50 kişi hayatını kaybetti.

Esper: Irak’tan askerlerimizi çekmemiz için bir talep almadık

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi için Irak hükümetinden resmi bir talep almadıklarını söyledi.

Esper, aynı zamanda Süleymani’nin öldürülmesine İran’ın “bir şekilde yanıt vermesini beklediklerini” sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Esper, daha önce yaptığı bir başka açıklamasında da ABD askerlerinin Irak’tan çekileceğine dair haberleri yalanlamıştı.

Esper bu açıklamayı, “Amerikalı bir generalin, Irak’ın egemenlik hakkına saygı gereği ABD askerlerinin ayrılmaya hazırlandığı yönünde bir mektubu Irak hükümetine gönderdiği” iddialarının ardından yaptı.

Pentagon muhabirlerine konuşan Esper, “Irak’tan ayrılmaya dair bir karar söz konusu değil… Irak’tan ayrılma kararı alınmamıştır. Nokta.” diye konuştu.

Irak Meclisi Pazar günü olağanüstü toplanarak hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmişti.

Esper, “O mektubu bilmiyorum. Nereden geldiğine, ne olduğuna dair bilgi edinmeye çalışıyoruz. O mektup bugün bulunduğumuz konumla tutarlı değil” diye konuştu.

Esper ayrıca, ABD’nin ortakları ve müttefikleriyle birlikte Irak’ta IŞİD’e karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Trump da gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD’nin Irak’tan “şimdi çekilmesinin Irak için iyi olmayacağını” söyledi.

Irak meclisi: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

Irak Meclisi, Pazar günü olağanüstü toplanarak hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etti.

Başbakan Adil Abdülmehdi’ye yönelik bu çağrı, ABD’nin bir insansız hava aracı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta öldürmesi üzerine alındı.

Iraklılar, ABD’yi kendi topraklarında bir saldırı düzenleyerek ülkeyi yeni bir çatışmanın eşiğine götürmekle suçluyor.

Irak’ta Meclis kararları bağlayıcı olmadığı için başbakanın bu çağrıya uymaması mümkün.

Ancak Abdülmehdi’nin daha önce Meclis’ten yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmesi, Meclis’in bu yöndeki çağrısına uyma ihtimalini artırıyor.

Irak’ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların çoğu, Irak ordusuna danışmanlık yapıyor.

Türkiye’nin de Irak’ta 2 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Türkiye bu askerler için son dönemde yedi ayrı üs inşa etmişti.

İngiltere ordusunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Irak’ta 400 de İngiliz askeri var.