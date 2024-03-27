Instagram’a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

Instagram, yapay zeka destekli sanal arkadaş oluşturma özelliğinin üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık kendi istedikleri kişiliğe sahip bir arkadaş oluşturabilecek ve onunla sohbet edebilecek. Bu özellik, Joaquin Phoenix’in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan “Her” filmini akıllara getirdi. İşte ayrıntılar…

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ARKADAŞ

Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve ardından sohbet edebilecekleri bir yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor.

Özellikle beraber kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BELİRLENEBİLECEK

Öte yandan sohbet robotunun cinsiyeti ve yaşı seçilebileceği belirtilirken, etknik kökeni ve kişilik özelliklerini bile seçebilecekleri kaydedildi.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını “çekingen”, “hevesli”, “esprili” gibi birçok kişilikte oluşturabilecek.

AVATARI VE İSMİ OLACAK

Daha sonra yapay zeka sanal arkadaşınız için bir avatar ve bir isim seçerek onunla sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.