Instagram’a “abonelik” özelliği geliyor: Fiyatı belli oldu

Facebook’un tepe şirketi Meta’ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen “abonelik” özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.