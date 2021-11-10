Instagram’a “abonelik” özelliği geliyor: Fiyatı belli oldu

Sosyal medya uygulamas\u0131 Instagram, i\u00e7erik \u00fcreticilerin para kazanmas\u0131na y\u00f6nelik \u201cabonelik\u201d \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131ma sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. S\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131 ile yap\u0131lan testler sonras\u0131 kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lacak olan \u00f6zelli\u011fin fiyat\u0131 10.99 TL ile 54.99 TL aral\u0131\u011f\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.\r\n\r\n\r\nFacebook\u2019un tepe \u015firketi Meta\u2019ya ait sosyal medya uygulamas\u0131 Instagram, i\u00e7erik \u00fcreticilerin platform \u00fczerinden para kazanmas\u0131na y\u00f6nelik uzun s\u00fcredir beklenen \u201cabonelik\u201d \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131ma sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\nIos ve Android i\u015fletim sistemlerinin uygulama ma\u011fazalar\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcncelleme ile birlikte kullan\u0131c\u0131lar\u0131na, \u201cUygulama i\u00e7i sat\u0131n al\u0131mlar\u2019 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden \u2018Instagram Subscriptions (Abonelikleri)\u2019 b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc ekleyen Instagram\u2019\u0131n yeni \u00f6zelli\u011finin \u00fccretleri de belli oldu.\r\n\r\n\u0130lk olarak s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131 ile denemeleri ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan abonelik \u00f6zelli\u011finin fiyat\u0131 10.99 TL ile 54.99 TL aral\u0131\u011f\u0131nda de\u011fi\u015firken, uygulaman\u0131n yurtd\u0131\u015f\u0131 bedeli ise 0,99 dolar olacak.\r\n\r\n\r\n\r\nFiyat aral\u0131\u011f\u0131 baz al\u0131narak, en d\u00fc\u015f\u00fck \u00fccret ile en y\u00fcksek \u00fccret aras\u0131ndaki abonelik fark\u0131 ile ilgili detay a\u00e7\u0131klanmazken, testlerin ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mesi durumunda \u00f6zellik b\u00fct\u00fcn kullan\u0131c\u0131lara a\u00e7\u0131lacak.\r\n\r\nInstagram, yaz aylar\u0131nda abonelik sistemiyle ilgili denemeler ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f, \u201c\u00d6zel Hikayeler\u201d ile i\u00e7erik \u00fcreticilerin hikayelerini yaln\u0131zca abone olan ki\u015filerin g\u00f6rmesi \u00f6zelli\u011fini test etmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n