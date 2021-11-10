Sosyal Medya

Instagram’a “abonelik” özelliği geliyor: Fiyatı belli oldu

10 Kasım 2021
instagram abonelik





Sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin para kazanmasına yönelik “abonelik” özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sınırlı sayıda kullanıcı ile yapılan testler sonrası kullanıma açılacak olan özelliğin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişiyor.





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10 Kasım 2021


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