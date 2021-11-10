Marie Antoinette’in elmas bilezikleri 8 milyon dolara satıldı

Eski kraliçenin adını taşıyan mavi bir kadife kutuyla gelen mücevherler biri üç dizi elmastan ve toplam 112 değerli taştan oluşan iki bilezikten oluşuyor. Bileziklerin her birinin 97 gram ağırlığında olduğu, metal kısımlarda ise altın ve gümüş kullanıldığı belirtildi.

Müzayedeyi yürüten Christie’nin uluslararası mücevher direktörü Rahul Kadakia, bileziklerin yaklaşık 200 yıldır Marie Antoniette’nin ailesinde kaldığını söyledi.