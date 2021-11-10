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Marie Antoinette’in elmas bilezikleri 8 milyon dolara satıldı

10 Kasım 2021
Marie Antoinette’in bileklikleri





“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’’ sözüyle anılan Fransa’nın devrimden önceki son kraliçesi Marie Antoinette’in elmas bileklikleri İsveç’te düzenlenen müzayedede 8 milyon dolara (yaklaşık 78 milyon lira) satıldı. 100’ü aşkın değerli taştan oluşan bileziklerin, yaklaşık 200 yıl boyunca eski kraliçenin ailesi tarafından saklandığı açıklandı.





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10 Kasım 2021


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