Marie Antoinette’in elmas bilezikleri 8 milyon dolara satıldı

"Ekmek bulam\u0131yorlarsa pasta yesinler\u2019\u2019 s\u00f6z\u00fcyle an\u0131lan Fransa\u2019n\u0131n devrimden \u00f6nceki son krali\u00e7esi Marie Antoinette\u2019in elmas bileklikleri \u0130sve\u00e7'te d\u00fczenlenen m\u00fczayedede 8 milyon dolara (yakla\u015f\u0131k 78 milyon lira) sat\u0131ld\u0131. 100'\u00fc a\u015fk\u0131n de\u011ferli ta\u015ftan olu\u015fan bileziklerin, yakla\u015f\u0131k 200 y\u0131l boyunca eski krali\u00e7enin ailesi taraf\u0131ndan sakland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nFransa\u00a0Krali\u00e7esi Marie Antoinette'e ait olan bir \u00e7ift elmas bilezik, a\u00e7\u0131k art\u0131rmada 8,18 milyon (yakla\u015f\u0131k 78 milyon lira) dolara sat\u0131ld\u0131. Nihai fiyat, 4 milyon dolarl\u0131k sat\u0131\u015f \u00f6ncesi tahminini ikiye katlad\u0131. Al\u0131c\u0131n\u0131n kimli\u011fi a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nEski krali\u00e7enin ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan mavi bir kadife kutuyla gelen m\u00fccevherler biri \u00fc\u00e7 dizi elmastan\u00a0 ve toplam 112 de\u011ferli ta\u015ftan olu\u015fan iki bilezikten olu\u015fuyor. Bileziklerin her birinin 97 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu, metal k\u0131s\u0131mlarda ise\u00a0 alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nM\u00fczayedeyi y\u00fcr\u00fcten Christie'nin uluslararas\u0131 m\u00fccevher direkt\u00f6r\u00fc Rahul Kadakia, bileziklerin yakla\u015f\u0131k 200 y\u0131ld\u0131r Marie Antoniette\u2019nin ailesinde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, \u0130sve\u00e7li ressam Adolf Ulrich Wertmuller'in \u015fu anda Stockholm'deki Ulusal M\u00fcze'de sergilenen 1785 tarihli bir portresinde, Marie Antoinette bilezikleri takm\u0131\u015f olarak tasvir ediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDi\u011fer taraftan Marie Antoinette, devlete kar\u015f\u0131 su\u00e7 i\u015flemekten su\u00e7lu bulunduktan sonra giyotinle idam edildi\u011fi 1774'ten 1793'e kadar Fransa'n\u0131n son krali\u00e7esiydi.\r\n\r\n\r\nM\u00dcCEVHERLER\u0130N\u0130 A\u0130LES\u0130NE G\u00d6NDERMEY\u0130 BA\u015eARDI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nParis'teki Tuileries hapishanesinden ailesine\u00a0 i\u00e7inde m\u00fccevherlerinin bulundu\u011fu\u00a0 tahta bir sand\u0131\u011f\u0131n muhafazaya g\u00f6nderilece\u011fini s\u00f6yleyen bir mektup g\u00f6nderdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiliz m\u00fczayede evi, Antoniette\u2019nin hayatta kalan k\u0131z\u0131 Marie Therese\u2019nin m\u00fccevherleri Avusturya'ya vard\u0131\u011f\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015fimdiye kadar varisleri taraf\u0131ndan tutuldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nW\u0130NDSOR D\u00dc\u015eES\u0130'N\u0130N B\u0130LEZ\u0130\u011e\u0130 ALICI BULMADI\r\nDi\u011fer taraftan ayn\u0131 m\u00fczayedede, Windsor D\u00fck\u00fc 8. Edward\u00a0 taraf\u0131ndan Cartier'den sipari\u015f edilen ve e\u015fi Wallis Simpson'a ilk evlilik y\u0131ld\u00f6n\u00fcmlerinde verilen art deco yakut ve p\u0131rlanta bileklik yeni sahibini bulamad\u0131. Windsor D\u00fc\u015fes\u2019nini bilezi\u011finin sat\u0131\u015f \u00f6ncesi tahmini 1 milyon dolar (yakla\u015f\u0131k 9, 7 milyon lira) ile 2 milyon dolar (yakla\u015f\u0131k 19,5 milyon lira) aras\u0131ndayd\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMAR\u0130E ANTO\u0130NETTE K\u0130MD\u0130R?\r\nFransa Kral\u0131 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, g\u00f6rkemli hayat\u0131 ve \u00f6l\u00fcm\u00fcyle Frans\u0131z Devrimi'nin en unutulmaz isimleri aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\nFrans\u0131z Devrimi s\u0131ras\u0131nda 1793 y\u0131l\u0131nda 37 ya\u015f\u0131ndayken ba\u015fkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydan\u0131'nda giyotinle idam edilen Antoinette'in hayat\u0131 \u00e7ok say\u0131da filme ve kitaba konu oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n