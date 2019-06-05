Instagram kullanıcılarını bezdirecek yeni reklamlar geliyor

Instagram, artık reklamverenlerin markalara yer verilen influencer içeriklerini reklam olarak öne çıkarabileceklerini açıkladı. Bu reklamlar hem ana sayfaya hem de Hikayeler arasına dahil olacak.

Sosyal medya sitelerinin çok büyük bir kısmının para kazanma yöntemi aynıdır. Bu platformlar, yeterince insanı bir araya toplar ve onlardan ücret talep etmezler. O insanlara reklam göstermek isteyen firmalardan para alırlar. Zuckerberg, ne iş yaptıkları sorulduğunda “reklam gösteriyoruz” cevabını boşuna vermemiştir.

Zuckerberg’in yönetimindeki sosyal medya platformlarından Instagram, yakın zamanda daha çok reklam göstermeye başlayacak. Artık ana akışta daha fazla reklam görmemiz mümkün olacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, reklamverenler, influencerler ve fenomenlerin kendi markalarını barındıran içerikleri tıpkı reklam gibi öne çıkarabilmesine izin verileceğini açıkladı. Bu reklamlar hem ana haber kaynağında hem de Hikayeler özelliğinde karşımıza çıkacak.