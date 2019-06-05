Sosyal MedyaTeknoloji

Instagram kullanıcılarını bezdirecek yeni reklamlar geliyor

5 Haziran 2019
Instagram, artık reklamverenlerin markalara yer verilen influencer içeriklerini reklam olarak öne çıkarabileceklerini açıkladı. Bu reklamlar hem ana sayfaya hem de Hikayeler arasına dahil olacak.

Sosyal medya sitelerinin çok büyük bir kısmının para kazanma yöntemi aynıdır. Bu platformlar, yeterince insanı bir araya toplar ve onlardan ücret talep etmezler. O insanlara reklam göstermek isteyen firmalardan para alırlar. Zuckerberg, ne iş yaptıkları sorulduğunda “reklam gösteriyoruz” cevabını boşuna vermemiştir.

 

Zuckerberg’in yönetimindeki sosyal medya platformlarından Instagram, yakın zamanda daha çok reklam göstermeye başlayacak. Artık ana akışta daha fazla reklam görmemiz mümkün olacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, reklamverenler, influencerler ve fenomenlerin kendi markalarını barındıran içerikleri tıpkı reklam gibi öne çıkarabilmesine izin verileceğini açıkladı. Bu reklamlar hem ana haber kaynağında hem de Hikayeler özelliğinde karşımıza çıkacak.

Örnek vermek gerekirse, ben bir influencer olsaydım ve Webtekno ile ilgili bir gönderi paylaşsaydım, Webtekno bu gönderiyi öne çıkarabilecekti. Benim gönderimi görmek için beni takip etmenize gerek olmayacaktır.

Instagram, değişiklikle ilgili olarak blogunda yaptığı açıklamada, “Markalı içerik reklamlarıyla firmalar, kendilerini yaratıcıların hikayeleri üzerinden anlatma fırsatına sahip oluyor.” diyor.

Reklam şeffaflığı açısından, ücretli ortaklık ibaresi hala içerikte yer almaya devam edecek. Kullanıcılar, bir reklam gördüklerinde reklam olduğunu bilecekler.

Değişikliğe tepki gösteren Instagram kullanıcıları, reklamın bir sınırı olduğunu ve insanların artık gönderiden çok reklam gördüğünü dile getiriyor.

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