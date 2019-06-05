Kıbrıs

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran’dan toz açıklaması… “Taşınım azaldı ama bitmedi”

5 Haziran 2019

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Kuzey Afrika üzerinden taşınan ve yaklaşık bir haftadır ülkede hava kirliliği yaratan toz zerreciklerinin yarın akşamdan sonra etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) toz ve sıcaklık konusunda kısa bir açıklama yaptı.

Toz zerreciklerinin Kuzey Afrika’dan yüksek seviye rüzgarlarıyla bölgeye taşındığını belirten Buran, “Taşınım azaldı ama bitmedi. Toz zerreciklerinin yarın akşamdan sonra hayatı olumsuz etkileyecek yoğunluğu kalmayacak” dedi.

Hazirandaki sıcaklık ve yağış beklentisi konusunda da değerlendirmede bulunan Buran, “Haziranda sıcaklığın mevsim normalleri civarında, yağışın da mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyoruz” dedi.

Mayısın oldukça sıcak geçtiğini de anımsatan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Mayıs ayında sıcaklık 42 dereceye kadar çıktı. Bu kadar yükseleceği tahmin etmiyorduk” şeklinde konuştu.

Buran, bu hafta için tahmini hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 27-30 olduğunu  belirtti.

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