Kıbrıs

Bazı Bakanlar Lefke Ceviz Festivali’nin açılışına katıldı

5 Haziran 2019

 Bazı Bakanlar Lefke Ceviz Festivali’nin açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekillerinin de katıldığı açılışın ardından standlar ziyaret edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Oğuz, Lefke’de vatandaşlarla bir araya geldi.  Festivalde bölge halkıyla bayramlaşan Bakan Oğuz,  ceviz, hurma ve yafa portakalı gibi ürünler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, özellikle cevizin önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, ceviz üretiminin artırılması için yerel hatlarla birlikte ülke iklim koşullarına uygun, erken verim veren aşılı yeni çeşitlerin ülkemize kazandırılması gerektiğini ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konudaki çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti

Bakan Oğuz, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri  ve Teknolojileri Fakültesi’nin  bölgede olmasının bir fırsat olduğunu kaydetti ve bölgeye özgü tarımsal ürünlerin gelişmesi için işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Bakan Oğuz, hurma ağaçları için risk  teşkil eden kırmızı palmiye böceğine karşı Lefke Belediyesi, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin birlikte mücadele etmesiyle daha etkin sonuçlar alınacağını  da  sözlerine ekledi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran’dan toz açıklaması… “Taşınım azaldı ama bitmedi”

5 Haziran 2019

Turizm Bakanı Üstel: “Hedefimiz, turizm teşviklerini haziranda ödenmek… Çalışmalara başladık”

5 Haziran 2019

5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran 2019

Dikmen’de dün öğleden sonra çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü

5 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı