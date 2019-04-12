Sosyal MedyaTeknoloji

Instagram Hikayeler’inde büyük hata

12 Nisan 2019

Instagram’da hiç takip etmediği bazı hesapların Hikayeler’ini ekranında görmeye başlayanlar, bu Hikayeler’i açmak istediklerinde ise hikayeler açılmıyor. Erişimin olmamasına gerekçe olarak da ilgili hesabın takip edilmediği gösteriliyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram’da son günlerde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda.

TechCrunch’ın yayınladığı raporda ortaya çıkan hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı.

Instagram’da meydana gelen böylesi bir hatada hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı Hikayeler’in takipçiler dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.

Söz konusu hata çözülmüş olsa da, Facebook’un uzun zamandır tartışılagelen gizlilik ve güvenlik argümanları bir yara daha almış oldu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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