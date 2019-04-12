‘Gelecekte dünya dışı varlıkları tespit etme ihtimali düşük’
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bilim Müzesi’nden Doug Milliard gelecekte uçaklara benzer kozmik roketlerin çıkabileceğini ve uzay yarışının yeni katılımcılarının olabileceğini, uçuş sayısının artacağını ancak dünya dışı varlıkları tespit etme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.
Milliard’a göre, gelecekte atmosferdeki oksijeni kullanabilecek roket motorları ile ‘mikro’ ve ‘nanto’ görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak minyatür araçlar da geliştirilebilir.
‘GELECEKTE UZAY YARIŞINA KATILMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTACAK’
Uzaydaki en kilit görevlerin hangileri olduğu sorusunu yanıtlayan Milliard, “Kesinlikle Ay ve Mars görevleri. Uluslararası aktörler Ay yakınlarındaki bölgelere ve Mars’a uçuş imkânlarını inceleyecek. Aynı zamanda yeni aktörler ortaya çıkacak ve bunlar da Ay’da araştırma istasyonu kurmaya çalışacak” dedi.
Milliard, füze fırlatma alanıyla iştigal eden şirketlerin sayısının artmasının gelecekte uzay deneylerinin maliyetinin düşmesini ve uzaya yapılacak yolculukların sayısının artmasını sağlayacağını kaydetti.
‘UZAYDA YAŞAM STANDARTLARI GELİŞECEK’
Milliard’a göre, uzaydaki kozmonotların yaşam standartları ise daha da gelişecek: “Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) kurulmasından bu yana çok fazla gelişme olmadı. Ancak artık UUİ’deki astronotların dünyadaki yakınlarıyla görüşmesi çok daha kolay, ayrıca menülerinde de gelişme var.”
Milliard, insanların yüzyıllardır merak ettiği dünya dışı varlıkların olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Astronomlar daima akıllı yaşam formlarını aramakla ilgilendi, ancak henüz varlıklarına dair bir kanıt yok. Uzay o kadar büyük ki, bu tür yaşam formları gerçekten olsa bile, onlar hakkında bilgi almamız pek olası değil.”
Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya’nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı.
Ardından Vostok aracının iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.