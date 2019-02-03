Kıbrıs

İnsan hakları derneği: “Anlaşmayı 55 yıldır reddeden Rum tarafıdır”

3 Şubat 2019
insan-hakları

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılması konusundaki görevini Kıbrıs Türkü’ne 20014 Annan Planı dayatmasıyla fazlasıyla yaptığını” savunarak federasyon temelinde bir anlaşmayı 55 yıldır reddedenin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, bunları bilen KTÖS’ün, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’ye tepki eylemi yapmasını kınadı.

Hükümeti de göreve çağıran Işık, KKTC’nin tanınmasına engelin hukuksal değil siyasal suiistimal olduğu görüşünü ifade etti.

KTÖS’ün tavrını eleştiren Işık, bütün BM planlarını bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafının reddettiğini kaydetti.

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