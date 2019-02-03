Kıbrıs

Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

3 Şubat 2019

NALBANTOĞLU İÇİN ÇARŞAMBA SAAT 11.00’DE MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

Çok yönlü kişiliğiyle Kıbrıs tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde, çarşamba günü anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı tören, 6 Şubat Çarşamba saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek.

39 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için götürüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Nalbantoğlu, ölümünden sonra adı verilen, ülkenin en büyük ve merkezi hastanesinin inşaatı için büyük mücadele vermiş ve yapımında bizzat çalışmıştı.

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