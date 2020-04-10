“İngiltere’de 150 Kıbrıslı Koronavirüsten hayatını kaybetti”

Alithia gazetesi İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların, korona virüs kaynaklı ölümlerinde artış gözlemlendiğini, 95’i Kıbrıslı Rum, 55’i Kıbrıslı Türk ve 1’i Maronit olmak üzere toplam 150 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Habere göre, 300’den fazla Kıbrıslının da hasta olduğu tahmin edilirken bunlardan çoğunun tedavi altında olduğun da ifade edildi.

Alithia gazetesi İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların, koronavirüs kaynaklı ölümlerinde artış gözlemlendiğini, 95’i Kıbrıslı Rum, 55’i Kıbrıslı Türk ve 1’i Maronit olmak üzere toplam 150 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Bunların hepsinin de Londra’dan olduğunu yazan gazete bu kayıpların, İngiltere’de hayatını kaybedenlerin yüzde 2.18’ine denk geldiğine de dikkati çekti. Habere göre, 300’den fazla Kıbrıslının da hasta olduğu tahmin edilirken bunlardan çoğunun tedavi altında olduğun da ifade edildi.