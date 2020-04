New York’taki toplu mezarlar havadan görüntülendi

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 16 bin 600’ü geçti.

ABD’de corona virüsün en etkili olduğu kent ise New York. Kentte koronavirüs vakası 88 bine ulaşırken, şu ana kadar 5 bin 280 kişi yaşamını yitirdi.

Korona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island’da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldı. Uydu görüntüleri ve drone ile çekilen fotoğraflarda cenazelerin feribotla adaya taşındığı ve toplu olarak gömüldüğü görülüyor.

ABD’nin New York kentine yakın Hart Island 19’uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor. Koronavirüsün (Kovid-19) en fazla vurduğu kent olan New York’ta Hart Island bugünlerde yine yüzlerce sahipsiz cenazeye ev sahipliği yapmaya başladı.

15 gün sahipsiz kalan cenazeler defnediliyor

Kentte ölü sayısının 5 bini geçmesi nedeniyle, 15 güne kadar sahip çıkılmayan tüm cenazeler Hart Island’a getirilerek, toplu mezarlara gömülüyor. Mezarların kazılma ve cenazelerin toplu şekilde gömülme işlemini ise, cezaevlerinden getirilen mahkumlar yapıyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan uydu ve drone fotoğraflarında cenazelerin feribotla New York’tan taşınması ve toplu şekilde gömülmesi açık şekilde görülüyor.

Her hafta sahipsiz oldukları için ortada kalan 25 cenaze adaya getirilerek, düşük bir ücret karşılığında görevlendirilen Rikes Island Cezaevi’ndeki mahkumlar tarafından kazılan mezarlar, toplu olarak gömülüyordu.

Haftada 5 gün defin yapılıyor

Ancak New York’ta salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü 25’ten fazla cenazenin adaya getirilerek defin edildiği ifade ediliyor.

Cenazelerin toplu gömülmesi esnasında kireçlenme işlemi yapılmadığı görülüyor. Corona salgınında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin virüs bulaştırılmadığı belirtiliyor.

New Yorklu yetkililer şimdiye kadar sahipsiz cenazelerin Hart Island’a gömüldüğü yönündeki haberler karşısında sessizliğini koruyordu. Ancak her gün yüzlerce kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrası kentteki mezarların ve morgların yetersizliği, yetkilileri böyle bir yöntem almaya itti.

Salgına karşı en savunmasızlar sokakta yaşayanlar

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının merkezi New York’ta sokaklarda ve barınaklarda yaşamaya devam eden evsizler, salgında en savunmasız grup olarak öne çıkarken, kent yönetimi de konuyla ilgili önlem almamakla eleştiriliyor.

ABD’de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü ve dünyanın en zengin kentlerinden New York’ta bulunuyor. New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor. Covid-19 salgınından en fazla etkilenen New York’ta kentin en işlek caddeleri ve tren istasyonları sessizliğe gömülse de evsizler hala sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonlarında ve metrolarda uyumaya devam ediyor.

Sivil toplum örgütü Central Park Civic Association Başkanı Michael Fischer, kent yetkililerini, evsizler konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi.

Evsizler önceliklerden biri olmadı

New York Belediyesi’nin virüse yakalanan evsizleri izole etmek için 700 otel odası kiraladığını ancak bu önlemin yeterli olmadığını ve çok geç kalındığını söyleyen Fischer, “New York’ta evsizler maalesef önceliklerden biri olmadı” ifadesini kullandı.

Fischer, kentte test kitlerinin hala yetersiz olduğunu, evsizlerin kaldığı barınakların yeterince denetlenmediğini savunarak, evsizlerin dikkate alınmadığı ve onlara test yapılmadığını iddia etti. Virüsün yaklaşık iki aydır New York’ta görüldüğüne dikkati çeken Fischer, evsizlerin bağışıklık sisteminin zayıf ve virüse yakalanma olasılıklarının ise yüksek olduğunun altını çizdi.

Fischer, “Birçok evsiz hala metrolarda uyuyor. Öksürseler, hapşırsalar virüsü metroda yayacaklar. Başkaları da keza onlara bulaştırabilir. Daha da kötüsü evsizlerin uyuduğu metrolara sağlık çalışanları ve kuryeler biniyor. Korumamız gereken bu insanlar tehlikeyle karşı karşıya.” diye konuşu.

New York Evsiz Hizmetler Birimi yetkilileri ise kentte kaç evsizin enfekte olduğu ve virüs nedeniyle kaçının hayatını kaybettiğine yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, barınaklarda kalan 244 ve sokaklarda yaşayan 13 kişide Covid-19’a rastlanırken, 13 evsiz de virüs yüzünden yaşamını yitirdi. 7 binden fazla kişinin Covid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York’ta vaka sayısı 160 bine ulaştı.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD’de ise John Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı verilere göre, 470 bin kişide Covid-19 görülürken, 16 bin 675 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.