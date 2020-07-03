İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’a karantina uygulamayacak

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, 50’den fazla ülkeden gelenlerin dönüşte kendilerini karantinaya alma uygulamasına son verileceğini açıkladı.

Hükümetin açıkladığı listede yer alan ülkelerden gelenler için bu uygulama kaldırılacak. Uygulama 10 Temmuz’da başlayacak.

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye ve Kıbrıs’a muafiyet getirdi.

Koronavirüs salgını sonrası ülkeler normalleşmeye devam ediyor.

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan koronavirüs karantinasında Türkiye ve Kıbrıs’ı muafiyet listesine aldı.

Bundan sonra Türkiye veya Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelenler 14 günlük zorunlu karantinada kalmayacak.

Ülkelerin listesi şöyle:

Avusturya, Andorra, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, (Fransa’nın denizaşırı bölgeleri, muafiyete dahil edildiğinde ayrı olarak listelenecek), Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz (sadece Azor Adaları ve Madeira), San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye.

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