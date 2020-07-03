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Havadis uyardı, yetkililer faaliyete geçti

3 Temmuz 2020

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’de Mahkemeler Camisi Külah’ından düşen metal parçalar, sökülerek tamirine başlanıyor.

Havadis gazetesin 20 Haziran tarihinde, Lefke’de, Fadil Nekipzade Caddesi ile Şeyh Nazım Sokak kavşağında bulunan Mahkemeler Camisi ( Aşağı Cami) minaresi üzerinde bulunan külah, parça parça yere düşerek tehlike yaratıyor haberi üzerine yetkililer faaliyete geçerek bugün camide gerekli çalışmayı başlattılar.

lefke cami

Caminin Âlem kısmı ile Şerefe kısmı arasında bulunan Minareyi yağıştan koruyan koni biçimindeki Külah kısmının üzerine monte edilen ve Minareyi yağışlardan koruyan, ağırlıkları da yaklaşık 15 kilo olan metal kısımların bir bir yere düşen parçaları bir firma tarafından sökülerek külah tamir edilmeye başlandı.

Külah üzerindeki metal parçaların sökülmesinden sonra gerekli tamiratın yapılacağı ve tamiratın tamamlanacağı öğrenildi.

lefke cami

Külah üzerindeki parçaların sökümü iş makinesi tarafından iki işçi tarafından sökülürken, işçilerin kendi emniyetlerini aldıkları görülürken, cami de ibadetin o saatlerde devam ettiği görüldü. Cami etrafında gerekli emniyet şeridi çekilmediğinden İbadete gelen vatandaşların cami minaresi altından şadırvana geçtikleri ve can güvenlikleri olmadan şadırvana geçerek abdest aldıkları görüldü.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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