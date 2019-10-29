Dünya

İngiltere Parlamentosu’nda 12 Aralık’ta erken genel seçim talebi onaylandı

29 Ekim 2019

Başbakan Boris Johnson’ın, 12 Aralık’ta erken genel seçime gidilmesini isteyen önergesi 20’ye karşı 438 oyla Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Erken seçime gidilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin (434) desteği gerekiyordu.

Erken seçim kararı Lordlar Kamarası’nda onaylanırsa, sonrasında yaklaşık beş haftalık bir kampanya süresi başlayacak.

Brexit çıkmazı nedeniyle girilen seçim süreciyle, İngiltere’nin 1923 yılından bu yana ilk kez Noel döneminde sandığa gitmesi bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Aralık ayında erken seçim yapılmasına destek vereceklerini açıklamıştı.

Jeremy Corbyn daha önce erken seçime, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması ihtimalinin tamamen ortadan kalması halinde destek vereceklerini söylüyordu.

AB, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını 3 ay (31 Ekim’den 31 Ocak’a) ertelemişti.

 

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