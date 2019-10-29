Dünya

Rusya Dışişleri’nden Soçi mutabakatının gidişatıyla ilgili yorum

29 Ekim 2019

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakatın gidişatından memnun olduklarını belirtti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Gruşko, “Mutabakat uygulanıyor, hem karada hem de politikada kanallar üzerinden yakın işbirliğini kuruldu” dedi.Gruşkov, Moskova’nın mutabakatın gidişatından memnun olup olmadığı sorusuna, “Evet, memnun” yanıtını verdi.

Akkuyu santralinin yapımı

Bakan Yardımcısı ayrıca Akkuyu nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili de bilgi verdi.

Projenin ileri aşamada olduğunu söyleyen Gruşko, “Her şey takvime göre ilerliyor, müteahhitler ile sözleşmeler yapılıyor. Genel olarak, barışçıl atom alanında Türk makamlarıyla işbirliğindeki gelişmeden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Etiketler

İlgili Makaleler

BM Genel Sekreteri Guterres, 31 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edecek

30 Ekim 2019

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

30 Ekim 2019

Rus milletvekili: Moskova’da büyük şair Nazım Hikmet’in anıtı yapılmalı

29 Ekim 2019

İngiltere Parlamentosu’nda 12 Aralık’ta erken genel seçim talebi onaylandı

29 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı