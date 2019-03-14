İngiltere nereye koşuyor

Mart ayı, dışta en fazla tartışılan konu, İngiltere nin AB den çıkamama durumudur. Bu durum, “Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” özdeyişini hatırlatıyor.

Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına karar vermesinden bu yana Başbakan Theresa May birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bu sorunların başında İrlanda meselesi bulunuyor.

Haziran 2016 tarihinde İngilizler Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldı. Kuzey İrlanda’da ise halkın yüzde 60’ı Avrupa Birliği’nde kalmak için oy kullandı.

Bağımsız birleşik İrlanda’dan yana olan Sinn Fein Partisi ise iki İrlanda arasında herhangi bir sınırın oluşmasını kesinlikle istemiyor. 30 yıl süren ve binlerce kişinin hayatına mal olan iç savaşın ardından , BREXİT İrlanda Sorununda yeniden BENZİN rolünü yaratabilir.

İrlanda adası 1921 yılına kadar İngiliz egemenliği altında tek bir ülke konumundaydı. İrlandalılar bağımsızlıklarını ilan edip özgürlüklerini kazanmak istedi. Birleşik Krallık, bu talep karşısında, mezhep farklılığından dolayı İrlanda’yı ikiye böldü. İrlanda halkının büyük çoğunluğu Katolik, diğerleri ise Protestan’dı. Böylece Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey İrlanda’da Protestanlar, İrlanda Cumhuriyeti’nde ise Katolikler çoğunlukta. Hem Dublin hem Belfast’ta parlamentolar kuruldu

1972 yılında gerçekleşen “Kanlı Pazar” olayı İrlanda-İngiltere terör dönemini alevlendirdi.. Bir Pazar günü insanların sorgusuz bir şekilde cezaevlerine konmasına karşı eylem yapan 13 Katolik, İngilizler tarafından öldürüldü.

Bu olayın hemen ardından IRA olarak bilinen “İrlanda Cumhuriyet Ordusu” Cumhuriyetçi tutuklulara karşı İngiliz hükümetinin politikalarını etkilemek için terör eylemlerini sıklaştırdı.

10 Nisan 1998 tarihinde Hayırlı Cuma Anlaşması ile birlikte barış süreci başladı.

3 bin 500 kişinin ölümüne neden olan 30 yıllık iç savaş böylece son buldu. Avrupa Birliği barış sürecinde önemli bir rol oynadı.

Haziran 2016 tarihinde İngilizler Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldı. Kuzey İrlanda’da ise halkın yüzde 55,9’u Avrupa Birliği’nde kalmak için oy kullandı. Kuzey İrlanda’da Brexit kararı adeta şok etkisi yarattı.

Theresa May’in talebi yönünde bir Brexit gerçekleşmesi gerçekleşmesi durumunda İki İrlanda arasında yeniden sınır oluşturabilme ihtimali endişeye sebep oluyor. Başbakan Belfast’ta 25 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı bir konuşmada “Kimse sınırların yeniden oluşturulmasını istemiyor.” dedi ve ekledi: “İki İrlanda arasında serbest dolaşım sürdürülebilir değil.”

Sinn Fein Partisi iki İrlanda’nın birleşmesi konusunda referandum yapılmasını talep ediyor. Kuzey İrlanda’nın birleşmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmada İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alan ve hiçbir kesimi memnun etmeyen “Backstop” (tedbir maddesi) bulunuyor.

Backstop’un 2020 yılında Brüksel ile Londra arasında soruna çözüm üretilememesi halinde geçiş sürecinden sonra sadece acil durumlarda devreye sokulması öngörülüyor. Tartışmaya neden olan Backstop maddesi “ortak gümrük alanı” kurulmasını kapsıyor. Böylece iki İrlanda arasında sert sınırın oluşması engellenmiş olacak.

Theresa May!ın içinde bulunduğu çıkmazın odağında, İrlanda sorunu durmaktadır. Bu sorunun yanısıra, AB ye ihracat yapan firmalar, otomativ endüstrisi de AB den çıkılması durumunda çok zorda kalacak ve İngiltere ekonomisi durağan hale gelebilecek.

İngiliz parlamentosunun karar üretememesinin ana nedenleri kısaca böyle özetlenebilir.