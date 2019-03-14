Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni (KTBB) ziyaret etti.

Dün (13 Mart 2019) saat 14.00’de gerçekleşen ziyarette KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Bakan Atakan bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan Atakan’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahmut Özçınar da kamusal işbirliğinin çok önemli olduğunu, bunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, şehirlerarası yolların temizliği, trafik güvenliği ve yol kenarlarındaki trafik levha ve işaretleri ile ilgili işbirliği konusu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, ilçe belediye başkanlarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasını da gezen Bakan Tolga Atakan, buradaki trafik levha ve işaretlerini de yerinde inceledi.