Kıbrıs

Trafik levha ve işaretleri ile ilgili işbirliği

14 Mart 2019
tolga atakan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni (KTBB) ziyaret etti.

 

Dün (13 Mart 2019) saat 14.00’de gerçekleşen ziyarette KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Bakan Atakan bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan Atakan’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahmut Özçınar da kamusal işbirliğinin çok önemli olduğunu, bunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, şehirlerarası yolların temizliği, trafik güvenliği ve yol kenarlarındaki trafik levha ve işaretleri ile ilgili işbirliği konusu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, ilçe belediye başkanlarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasını da gezen Bakan Tolga Atakan, buradaki trafik levha ve işaretlerini de yerinde inceledi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı

14 Mart 2019
send'kal-platform

Sendikal Platform, mahkemeler önünde açıklama yaptı

14 Mart 2019

Tüp gaza 7 TL’lik zam!

14 Mart 2019

“İfade özgürlüğü halkın özgürlüğüdür”

14 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı