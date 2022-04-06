İncirli:Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Belediyeler Reformu’nun görüşüldüğü komite hükümetin muhalefetin sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini ifade ederek, “Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok.

Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez.” dedi.

İncirli’nin açıklaması şöyle:

“6 saattir süren komitede hukümet sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremedi. Muhalefetin,belediye çalışanlarının, belde halklarının, belediye başkanlarının tüm uyarılarına kulaklarını tıkadılar. Halk düşmanlarının korkunç sessizliğine bürünerek tehlikeli bir yola girdiler. Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok. Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez.”