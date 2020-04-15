İncirli: Hükümette niyet ve konsantrasyon görmüyorum

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Bilim Kurulunun görüşlerinin çok önemli olduğunu kaydederek, sektörlerin açılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı.

İncirli: Önce sağlıkta eksiklikler tamamlanmalı

“Dünyada bu hastalıkla ilgili verilerin toplanması ve ülkelerin kendi kararlarını vermesi lazımdır. Sektörlerin açılması kademeli ve güvenli olması lazımdır. Ancak sektörleri yeniden hizmete açmak için de önce test sayısı arttırılmalıdır, hastaneler güçlendirilmelidir. Yoğun bakım yatak kapasitesi, solunum cihazı sayısı arttırılmalı ve gerekli diğer tüm altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır.

Ekonomimiz için yeniden açılmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım ama koşulların hızlıca yapılması için idareyi zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Riski göze alırsak hazırlığımız tam olmalıdır. Bizim çağrımız muhakkak surette tüm kuralları yerine getirdikten sonra yavaş ve güvenli bir açılma yapılması yönündedir. Yeniden açılma olduğunda çalışanlar kendi kaderine bırakılacaksa da bu iş olmaz. Herkesin koruyucu ekipmanı olacak ve eğitilecek”

“Hükümette, niyet ve konsantrasyon görmüyorum”

İncirli, devletin bu güce de sahip olduğunun altını çizdi ve şunları kaydetti: “Devlet sağlıkla ilgili yapılması gerekeni yapabilecek güçtedir. Yeter ki buna niyet etsin ve buna konsantre olsun. Ancak şu anda bu niyeti ve konsantrasyonu görmüyorum.”

“Sokakta ve risk altında olan kişilere test yapılmalıdır”

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, bütün ülkeye test yapmak için 400 bin teste ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak “sokakta olan, risk altında olan kişilere test yapılması yeterli, evde oturanların zaten bu virüsle karşılaşmış olma ihtimali çok düşük. Tüm halka şu an için gerekli değil diye düşünüyorum” dedi.

Kovid-19 salgınından tamamıyla kurtulmanın yolunun aşı olduğunu ifade eden İncirli, “Virüsü geçirip yeterince antikor geliştirmeyen kişi de tekrardan bu hastalığa yakalanabilir. Dünya bu salgından ancak aşının çıkması ile kurtarılabilir. Önemli olan aşının gelmesi, tedavi seçeneklerinin çoğalmasıdır” dedi.