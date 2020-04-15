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Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

15 Nisan 2020
avrupa birliği

Covid-19 salgınının Avrupa’ya maliyetinin 3 trilyon euro olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, ekonomiye büyük yük getiren önlemlerin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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