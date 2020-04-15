Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

Covid-19 salgınının Avrupa’ya maliyetinin 3 trilyon euro olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, ekonomiye büyük yük getiren önlemlerin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon euro mal olduğunu söyledi.

Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

Leyen, salgın nedeniyle AB ülkelerinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sağlık sistemlerine ciddi biçimde yardımcı olmakla birlikte büyük bir ekonomik maliyet ortaya çıkardığını söyledi.

“EKONOMİK AKTİVİTE AŞAMALI BAŞLAMALI”

Covid-19 sonucunda küresel ticaretin yavaşladığını hatırlatan von der Leyen, Avrupa’da çeşitli ticari işletmeler ve fabrikaların kapalı olduğunu anımsattı. Von der Leyen, Avrupa’da ekonomik aktivitenin aşamalı biçimde başlaması gerektiğini söyledi.

Avrupa’da malların serbest dolaşımının çok önemli olduğunu anlatan von der Leyen, “Tek Pazar’ın tekrar çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Covid-19 ile mücadele için AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirecek ve şirketleri destekleyecek çeşitli adımlar attıklarına dikkati çeken von der Leyen, “AB’de Covid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin maliyeti 3 trilyon euroyu buldu.” dedi.

MARSHALL PLAN ÇAĞRISI

Salgın sonrasına Avrupa ekonomisinin yeniden canlanması için ciddi miktarda yatırım gerekeceğine işaret eden von der Leyen, “AB’nin gelecekteki bütçesi salgın sonrası ekonomik toparlanmada kritik rol oynayacak. Avrupa’da ekonomiyi canlandırmak için yeni Marshall Plan’a ihtiyaç var. AB’nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesi Covid-19 krizinin yanıtını içermeli” değerlendirmesinde bulundu.

Von der leyen, AB’nin gelecekteki bütçesinin içerisinde yatırım mekanizması içermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomileri daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini vurgulayan von der Leyen, gelecekte arz zincirlerini kısaltmak ve çeşitlendirmek gerekeceğini anlattı.

“TEK PAZAR HASAR GÖRDÜ”

AB Konseyi Başkanı Michel de, AB ülkelerinin Covid-19 nedeniyle uyguladıkları sıra dışı tedbirlerin ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Avrupa’da kalkınmanın ana unsurlarından birinin Tek Pazar olduğuna işaret eden Michel, “Ülkelerin aldıkları tedbirler nedeniyle Tek Pazar ciddi hasar gördü. Tek Pazar’ı geliştirmemiz ve yeniden faal hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“YATIRIM STRATEJİSİ BELİRLENMELİ”

Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı “dev” bir yatırım stratejisi belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Michel, AB üyesi ülke liderlerinin 24 Nisan’da ekonomik toparlanma stratejisi ile ilgili video konferans toplantısı yapacaklarını ifade etti.

Michel, Avrupa’nın özellikle bazı kritik ekipman ve ürünlerde dışarıya daha az bağımlı hale gelmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNLEMLER İÇİN YOL HARİTASI

Von der Leyen, AB ülkelerinin aldığı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını kabul ettiklerini belirterek, “Bu yol haritası kısıtlayıcı önlemlerin hemen kaldırılacağı anlamına gelmiyor fakat üye ülkeler için bir çerçeve niteliği taşıyor. Genel olarak, kademeli bir yaklaşım öneriyoruz ve her kararın sürekli olarak izlenmesi gerekiyor” dedi.

3 ÖN KOŞUL

Kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin önerilerinin 3 ön koşula bağlı olduğunu söyleyen von der Leyen, bunların “Covid-19’un yayılmasında ciddi düşüş, yeterli sağlık sistemi kapasitesi, elverişli gözetleme ve izleme kapasitesi” olduğunu ifade etti.

BAĞIŞ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Von der Leyen, Covid-19’un yenilmesi için küresel bir inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, 4 Mayıs’ta video konferans yoluyla bir bağış konferansı düzenlemeye karar verildiğini duyurdu.

Michel ise alınan önlemlerin ülkelere ciddi ekonomik ve sosyal etkileri olduğunu hatırlatarak, bu etkilerin “ileriki aylarda hatta yıllarda süreceği” değerlendirmesinde bulundu.