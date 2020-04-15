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Töre: Yaşayabilir, adaletli bir devlet sistemi

15 Nisan 2020

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), yeni bir devlet sistemi kurmak için bugünkü milletvekillerinin elinde “tarihi fırsat” bulunduğunu belirtti.

Töre: Yaşayabilir, adaletli bir devlet sistemi

İŞAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Tuygun Töre yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü milletvekillerinin tarihi ve önemli sorumluluğu, “Yaşayabilir, adaletli bir devlet sistemi” temellerini atabilme fırsatı bulunduğunu kaydetti.

Ülkede yaşanan pek çok sorunun nedeninin mevcut düzen olduğunu kaydeden Tuygun Töre, “Bu pandemi virüs sayesinde 50 yıldır kimisi çıkarı için, kimisi korktuğu için, kimisi bana ne dediği için halı altına süpürdüğümüz ne varsa, çarpan etkisiyle karşımıza çıkıyor ve çıkmaya devam edecek” dedi.

Toplumun tüm paydaşlarının ortak bir felsefede buluşmasını temenni eden Töre, “Yeni bir devlet sistemine geçmek için bu tarihi fırsatı ve görevi kaçırmayınız. 20-30-50 yıl sonra bizimki gibi adaletten, sağlıktan, eğitimden, tarihinden şikayet edilmeyen yaşayabilir bir devletin temellerini atınız” dedi.



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