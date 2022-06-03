CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “En Önemli Varlığımız Plajlarımız-Temiz mi?” konulu konuşma yaptı.

Dünyanın birçok yerinde çocukların deniz görmeden büyüdüğünü ancak ülkede çocukların doğduğunu andan itibaren Akdeniz’i gördüğünü ifade eden İncirli, ülkenin en büyük değerinin doğal güzellikleri olduğunu belirtti.

“Denizler geleceğimizdir” diyen İncirli, turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ifade etti. Denizlerin korunması gerektiğini dile getiren İncirli, turizmden gelecek kaynakların tehlikeye atıldığını söyledi.

Ülkede arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade eden İncirli, nisan ayındaki analiz raporlarına göre, 40 tane lokasyonun yarısından fazlasının kirlendiğini belirtti. İncirli, belediyelerin, otellerin atıklarını denize boşalttığından haberin olup olmadığını sorguladı.

Deniz mevsimi başlamadan kirlilikle ilgili sıkıntının çözülmesi gerektiğini İncirli, “İnsanları denizden mahrum ediyorsunuz” dedi.

Bunun turistlerin ülkeye gelmek istememesiyle sonuçlanacağı uyarısında bulunan İncirli, önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Özellikle Gazimağusa, İskele ve Girne belediyeleri, Çevre Koruma Dairesi ve Turizm Bakanı’nı göreve çağıran İncirli, “Bu geleceğe karşı işlenen bir suçtur” dedi.

Geçen sene dalgıçların 30 metrelik görüş mesafesinin 15 metreye düştüğünü söylediğini ifade eden İncirli, Çevre Yasası’nın 17’nci maddesine bir tüzük yapılması gerektiğini belirterek, bunu boş koltuğa bakarak, söylediğini ifade etti.

Kanalizasyonun denize akıtılmasını kabul etmediklerini, bunun düzeltilmesi gerektiğini belirten İncirli, turizmle ilgili mali protokolün içerisinde neredeyse hiçbir şey olmadığı eleştirisinde bulundu.

İncirli, “Hiç kimse zannetmesin ki bu denizler babasının malıdır… Denizler yurttaşlara aittir… Bu denizler hepimizindir” dedi.

Mevsimlik işçi konusuna da değinen İncirli, kalifiye olan olmayan yüzlerce kişinin istihdam edildiğini belirtti. Yasa dışı olarak hemşirelerin mevsimlik işçi olarak çalıştırıldığını ifade eden İncirli, Teşkilat Yasası ile ilgili gerekenin yapılmadığını kaydetti. Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini kaydeden İncirli, devletin yasalarla yönetildiğini söyledi.

“Protokole yazılması mı gerekiyor, KKTC Meclisi’nin yasa yapması için?” diyen soran İncirli, Eczacılar Birliği Yasası’nda yapılması gereken değişikliklerin yıllardır oyalandığını savundu.