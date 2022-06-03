Atun: Yapılabilecek en doğru şey AKSA ile yeni bir model arayışı

Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA ile sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik Kurumu hesaplamalarına göre şu anki maliyetin 3,3 TL olduğunu söyleyen Atun, bu noktada fiyatta bir güncellemeye ihtiyaç olacağını anlattı.

AKSA’nın devre dışı bırakılması konusunda, geçmişten bu yana, 2024 yılı perspektifinin AKSA’yla devam etmemek olduğunu ifade eden Atun, kablo ile entegre sisteme geçilmesi projesine işaret etti.

AKSA’nın adaya 2001-2002 yıllarında geldiğine işaret eden Atun, AKSA’nın ikinci sözleşmesinin 19 Şubat 2009 tarihinde uzatıldığını belirterek, “15 yılı kapsayan sözleşme o zaman uzatıldı” dedi.

KIB-TEK’in zor durumda olduğuna da işaret eden Atun, mevcut durumda Elektrik Kurumu’nun yeni santral yapmasının mümkün olmadığını şu anda yapılabilecek en doğru şeyin mevcut şirketle yeni bir model arayışı olduğunu söyledi.