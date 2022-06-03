DAÜ’den “Gönülden Eğitim” kermesi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü iş birliğinde, 3 Haziran 2022 Cuma günü, 09:00 – 14:00 saatleri arasında, DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde yardım amaçlı kermes yapıldı.

“Gönülden Eğitim!” sloganıyla organize edilen kermes, DAÜ’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için düzenlendi. Kermes etkinliğinde, Fakülteler ve Yönetsel Birimler tarafından standlar kurularak, söz konusu standlarda DAÜ personeli tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunuldu. Kermesi DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ VYK Üyeleri, DAÜ Rektör Yardımcıları ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter de ziyaret etti.

Kermeste; DAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Şube Amirliği, Temizlik İşleri Şube Amirliği, CL Binaları Birimi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Enstitüsü’nün standları yer aldı. Kermeste ayrıca DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koro, Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde mini bir konser verdi. Kermes kapsamında toplanan gelir Öğrenci Sosyal Yardım Fonu’na bağışlanacak.