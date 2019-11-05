İnceleme tamamlandı, ön rapor bir ay sonra

2 kişilik kaza/kırım inceleme ekibi, ultralight uçak kazası için yaptıkları incelemeyi tamamladı. Ön rapor için yaklaşık 1 ay süre gerekirken, kesin rapor için yaklaşık 1 yıllık bir süre gerekecek.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı 2 kişilik kaza/kırım inceleme ekibi, Geçitkale Havaalanı içerisinde 29 Ekim 2019’da meydana gelen ultralight uçak kazası hakkında rapor hazırlamak için yaptıkları incelemeyi tamamlamıştır.

Sivil Havacılık Dairesi gözetiminde üç gün süren enkaz incelemesi sırasında, kısmen yanmış bir adet cep telefonu ile bir adet kamera kartı bulunmuş ve detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara’ya götürülmüştür. Yine uçağın İtalyan olan motoru da ileri incelemeye tabi tutulacaktır. Tüm bu incelemelerin ardından kazayla ilgili ön raporun 1 ay içerinde yayımlanması beklenmektedir. Kesin rapor için ise yaklaşık 1 yıllık bir süre gerekmektedir.

Gerek uzman ekibin aktardığı, gerekse otopsi raporları her iki pilotun da çarpmanın etkisiyle derhal öldüğünü ortaya koymaktadır.

Ayrıca evrak üzerinde yapılan incelemelerde uçağın tescil, uçuşa elverişlilik, sigorta, pilot lisansları gibi tüm evraklarının eksiksiz olduğu, ulusal ve uluslararası tüm havacılık kurallarına uygun olarak uçtuğu ve prosedürlerde her hangi bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir.