İMO: Projenin fenni sorumlusu kimdir?

İnşaat Mühendisleri Odası – İMO, Dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine hastane yapılması için yer tesliminin hangi devlet kurumu tarafından yapıldığı açıklanmasını istedi.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu “Çok yakın tarihte taşkınlar yaşanan ve can mal güvenliğini tehdit eden bu bölgenin hastane yapılması amacıyla hangi devlet kurumu tarafından yer tesliminin yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır diyen , aksi takdirde devlet projelerinde yaşanacak olumsuz sonuçlar karşısında “PROJELERİN FENNİ SORUMLUSU KİMDİR ?” sorularımıza bir yenisini daha ekleyerek hastane gibi önemli bir toplumsal yapının zarar görmesi durumunda “VİCDANİ SORUMLULARI KİMDİR ?” diye de sorgulamak gerekecektir.” dedi

Açılama şöyle:

Kamuoyu Bilgilendirmesi

Dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine hastane yapılması için yer tesliminin hangi devlet kurumu tarafından yapıldığı açıklanmalıdır.

Malumunuz olduğu gibi 2020 yılı tüm dünya ülkeleri ile eş zamanlı olarak ülkemizde de COVID19 virüsü ile mücadele etmekle sürmektedir.

Ortaya çıkan virüs nedeni ile ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerden kat ve kat güçlü ülkelerin sağlık ve ekonomi sistemlerinin altüst olduğu görülmektedir. Tüm ülkeler pandemi tehdidi ile mücadelede tedbirler almaya, alınan tedbirleri değiştirmeye ve neticesinde birçok dolaylı sorunlar yaşamaya başlamışlardır.

Virüsün ortaya çıkışı itibari ile ülkemizde eksikliği apaçık ortaya çıkan pandemi hastahanesi toplumun tüm kesimleri gibi bizleri de tedirgin etmektedir. Ancak son günlerde basından takip ettiğimiz ve yerinde de çalışmalarına başlanan pandemi hastahanesinin, KTMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sel/taşkın riskine sahip bir bölgeye (dere ağzı) ve LTB Kanalizasyon hattı üzerine inşa edilmeye başlanmasını esefle izlemekteyiz. Oda üyelerimiz olan değerli akademisyenler tarafından daha önceden Lefkoşa ilçemiz ile ilgili yapılan taşkın riski çalışmalarında bahse konu bölgenin yüksek taşkın riskine sahip olduğu ortaya koyulmuş ve bu çalışmalar ilgili tüm devlet kurumları ile de (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Sivil Savunma Teşkilatı) KTMMOB ve İMO’nun bulunduğu toplantılarda paylaşılmıştır. Bunun yanında belirtilen mevkide 2010 yılından günümüze kadar birçok sel baskınlarının fiilen yaşanmış olması da bu raporları haklı çıkarmaktadır.

Çok yakın tarihte taşkınlar yaşanan ve can mal güvenliğini tehdit eden bu bölgenin hastane yapılması amacıyla hangi devlet kurumu tarafından yer tesliminin yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Aksi takdirde devlet projelerinde yaşanacak olumsuz sonuçlar karşısında “PROJELERİN FENNİ SORUMLUSU KİMDİR ?” sorularımıza bir yenisini daha ekleyerek hastane gibi önemli bir toplumsal yapının zarar görmesi durumunda “VİCDANİ SORUMLULARI KİMDİR ?” diye de sorgulamak gerekecektir.

Pandemi hastahanesinin belirlenen bölgede yapılması ve tüm dünya sağlık otoritelerinin de belirttiği üzere kış aylarında salgının artması neticesinde yüzlerce vatandaşımız bahse konu hastahaneyi kullanacaktır.

Bilimsel çalışmalar ve yaşanmış tecrübeler neticesinde önümüzdeki kış ayında olası taşkının gerçekleşmesi neticesinde hastahaneye yerleştirilecek insanlarla, bu dönemde değerleri bir o kadar daha ortaya çıkan sağlık çalışanlarının ve sel sonrası kurtarma çalışmalarında bulunacak ekiplerin hem hayati hemde bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verilecektir.

Tüm bu bilgiler ışığında söz konusu pandemi hastahanesinin bilerek ve isteyerek bu alana yapılması can ve mal kaybının yaşanmasına ve salgının daha da yayılmasına davetiye çıkarmak demektir. Bu vesile ile bu yanlıştan dönülmesini ve bir an önce ülkemiz kurum kuruluşları ile istişare içerisinde pandemi hastahanesinin afet riski düşük bir alanda yapımına başlanmasını arzu ediyor, bu bağlamda tüm yetkilileri / ilgilileri keyfi ve bilimden uzak davranışlardan vazgeçip ciddiyet ve sağduyu ile göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a)

Gürkan YAĞCIOĞLU

Başkan