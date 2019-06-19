Imagine’dan canlı müzik sesleri yükseliyor

Lefkoşa surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Imagine Cafe Bar Çarşamba akşamları düzenlemeye başladığı canlı müzik organizasyonları ile müzik severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı, Süleyman Akosman’ın vokal ve gitar, Ersen Sururi’nin viyola, Uğur Güçlü’nün davul, Çığır Kazımoğlu’nun bass ve Naim Korudağ’ın gitar performanslarından oluşan ‘Todds Sessions’ ile canlı müzik organizasyonlarını başlatan Imagine Bar, faaliyete başladığı iki yıla yakın bir süredir hafta sonları düzenlediği dj performanslarına her Çarşamba düzenleyeceği canlı müzik organizasyonlarını da ekledi.

Geceye katılan müzik severler gerçekleştirilen organizasyon ile birlikte son haftalarda surlariçinde yaşanan olumsuz olaylar karşısında suriçinin müzikler ve şarkılar ile cevap verdiğini belirterek bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Geceye konuk olarak katılan sanatçılar Lütfiye Özipek, Eril Cambaz, Emre Yazgın, Ulaş Barış, Türkan Aslan, Öktem Emre ve Osman Türkmen’in de konuk sanatçı olarak geceye katkı koyduğu Todds Sessions’ın ikincisi bu akşam (19 Temmuz, Çarşamba) gerçekleşecek.