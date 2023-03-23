İlkokullar hentbolda şampiyon Atatürk İlkokulu ve Esentepe İlkokulu

İlkokullar hentbol müsabakalarında finaller dün Aatürk Spor Salonu’nda oynandı. Küçük hentbolcuların mücadelesi heyecanlı ve keyifli geçti.

Küçükler hentbol birinciliği kızlarda Yakın Doğu İlkokuku’nı mağlup eden Esentepe İlkokulu; erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu’nu mağlup eden Atatürk İlkokulu şampiyon oldu.

Üçüncülük müsabakalarında ise kızlarda Atatürk İlkokulu, Doğa İlkokulu’nu, erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu Dikmen İlkokulu’nu mağlup etmeyi başardı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu şampiyonlara kupalarını ve okul müdürlerine plaketlerini takdim etti.

Dereceye giren okullara ayrıca ödüllerini Esentepe İlkokulu Müdürü Berna Cellatoğlu, Atatürk İlkokulu Müdürü Mevhibe Göçeriharper, Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Şaziye Katipoğlu ve Polatpaşa İlkokulu Müdürü Yılşen Sarper verdi.

İlkokul hentbolda sıralamalar şöyle oldu:

Kızlar

1.Esentepe İO

2.Yakın Doğu İO

3.Atatürk İO

4.Doğa İO

Erkekler

1.Atatürk İO

2.Polatpaşa İO

3.Yakın Doğu İO

4.Dikmen İO