Euro/TL rekor tazeledi

Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini hızlandıran Euro/TL, 20,80 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Euro/TL, bugün saat 09:30 itibarıyla %0,75 artışla 20,8295 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar ise %0,66 artışla 1,0927 seviyesinden işlem görüyor.

Dün en düşük 20,4489 TL seviyesini gören euro, günü 20,6678 TL seviyesinde kapatmıştı.

Euro/TL 25 Şubat tarihinde ise 19,9090 ile son bir ayın en düşük seviyesine inmişti. Bugün ise euro kuru 20,80 seviyesini aşarak, tarihi rekorunu tazeledi.

Euro/dolar paritesi ise dün en düşük 1,0759 seviyesini gördükten sonra günü 1,0855 seviyesinden kapatmıştı. Parite ise bu son yükselişiyle birlikte, şubat ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.