Euro/TL rekor tazeledi

Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini hızlandıran Euro/TL, 20,80 seviyesini aşarak rekor tazeledi.
Euro/TL, bugün saat 09:30 itibarıyla %0,75 artışla 20,8295 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/dolar ise %0,66 artışla 1,0927 seviyesinden işlem görüyor.
Dün en düşük 20,4489 TL seviyesini gören euro, günü 20,6678 TL seviyesinde kapatmıştı.
Euro/TL 25 Şubat tarihinde ise 19,9090 ile son bir ayın en düşük seviyesine inmişti. Bugün ise euro kuru 20,80 seviyesini aşarak, tarihi rekorunu tazeledi.
Euro/dolar paritesi ise dün en düşük 1,0759 seviyesini gördükten sonra günü 1,0855 seviyesinden kapatmıştı. Parite ise bu son yükselişiyle birlikte, şubat ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
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