İlköğretimde 9 ay aradan sonra yüz yüze eğitim başladı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bugün başladı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda bu sabah ilk ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 24 bin öğrenci maske- mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.

KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti. Yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından sağlık önlemleri çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

İlköğretime bağlı okulların bugün, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların da yarın açılmasıyla kamu ve özel okullar dâhil yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönmüş olacak.

Öte yandan ilköğretimde, nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlandı.

Buna göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayan okullar şöyle:

“Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu,

Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu.”

Pandemi gölgesinde açılan yeni ders yılı için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak.