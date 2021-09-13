Elcil: Vadili İlkokulu’nda 7 öğretmen ve 1 personel pozitif

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil , yeni eğitim yılında yüz yüze eğitimin başlamasını değerlendirdi.

Elcil şunları söyledi;

“Bir yol yapıldı bu yolun ışığı yok, tabelaları yok, çıkışı yok. Kaza olması muhtemel. Yeni akademik yol açıldı pandemi de son sürat devam ediyor. Umarım kimse hasta olmaz ve en iyi şekilde bu dönemi geçiririz ve okullarımız kapanmaz. Yılların birikimi olan sorunlar geldi ve yine yüzümüze vuruyor eğitim alanında. Pandeminin dört altın kuralı maske,mesafe,hijyen ve aşıdır. Maske konusunda Sağlık Üst Kurulu okulda ve otobüste maske takılması gerekmemektedir kararı üretmiş ve Tabipler Birliği’nin baskısıyla bu karar değiştirilmiştir. Okullarımız hijyenik mi ? evet öyledir ama hijyen malzemesini dağıtacak hademe yetersizliği vardır. Aşı konusunda ise öğretmenlerimizin %98’i aşılıdır ama anaokul ve ilkokullarda 12 yaş aldı çocuklara aşı yapılmadığı için öğretmenler aşısız öğrencilerle eğitim yapmaktadır. O yüzden de bu konularda daha dikkatli olunmalı. Tekli sıra olan okulumuz çok az. Yeni yapılan okulda bile çiftli sıralar var. Çocukların günlük gördüğü ders sayısı 6 iken 8’e çıkarıldı.”

Bugün itibariyle 14 öğretmen pozitif

Bugün itibariyle 14 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirten Elcil, Vadili İlkokulu’nda 7 öğretmen ve 1 çalışanın pozitif olduğunu, bunları gizlemenin anlamının olmadığını, toplumun bunları bilmeye hakkı olduğunu belirtti.