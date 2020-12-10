İlk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün saat 17.00’de yapılacak.
Başbakan Hamza Ersan Saner başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nda Erhan Arıklı, Tahsin Ertuğruloğlu, Koral Çağman, Kutlu Evren, Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu, Ünal Üstel, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu ve Fikri Ataoğlu yer alacak.
Yeni kabine
Başbakan – Hamza Ersan Saner UBP
Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı – Erhan Arıklı YDP
Dışişleri Bakanlığı – Tahsin Ertuğruloğlu UBP
İçişleri Bakanlığı – Kutlu Evren UBP
Maliye Bakanlığı – Dursun Oğuz UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – Olgun Amcaoğlu UBP
Sağlık Bakanlığı – Ali Pilli UBP
Ulaştırma Bakanlığı – Ünal Üstel UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – Nazım Çavuşoğlu UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı – Fikri Ataoğlu DP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Koral Çağman DP