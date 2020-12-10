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İlk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün

10 Aralık 2020
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UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün saat 17.00’de yapılacak.

Başbakan Hamza Ersan Saner başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nda Erhan Arıklı, Tahsin Ertuğruloğlu, Koral Çağman, Kutlu Evren, Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu, Ünal Üstel, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu ve Fikri Ataoğlu yer alacak.

Yeni kabine

Başbakan – Hamza Ersan Saner UBP

Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı – Erhan Arıklı YDP

Dışişleri Bakanlığı – Tahsin Ertuğruloğlu UBP

İçişleri Bakanlığı – Kutlu Evren UBP

Maliye Bakanlığı – Dursun Oğuz UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – Olgun Amcaoğlu UBP

Sağlık Bakanlığı – Ali Pilli UBP

Ulaştırma Bakanlığı – Ünal Üstel UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – Nazım Çavuşoğlu UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı – Fikri Ataoğlu DP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Koral Çağman DP



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10 Aralık 2020


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