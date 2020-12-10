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Lefkoşa ile İstanbul artık kardeş

10 Aralık 2020
Lefkoşa İstanbul kardeş



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi twitter hesabından imzalanan protokolü “Gardaşçığım napan? Tamamsın?” tweeti ile paylaştı.

Paylaşım şöyle:

İstanbul ile Lefkoşa artık kardeş

@LefkosaTurkBld Başkanı @mharmanci ile bugün imzaladığımız Kardeşlik Protokolü ile Türkiye’nin en önemli lokomotif kenti İstanbul ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin Başkenti Lefkoşa çok özel bir iş birliği örneği sergileyecekler.



devlet piyangosu



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10 Aralık 2020


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