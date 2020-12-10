Lefkoşa ile İstanbul artık kardeş

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi twitter hesabından imzalanan protokolü “Gardaşçığım napan? Tamamsın?” tweeti ile paylaştı.

Paylaşım şöyle:

İstanbul ile Lefkoşa artık kardeş

Başkanıile bugün imzaladığımız Kardeşlik Protokolü ile Türkiye’nin en önemli lokomotif kenti İstanbul ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin Başkenti Lefkoşa çok özel bir iş birliği örneği sergileyecekler.