Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon’un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler…

Ahtapotların sekiz bacağı olduğu gibi üç tane de kalbi, dokuz adet de beyni var

EN SICAK GEZEGEN HANGİSİ?

Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüstür.

MARS’TA YAŞASANIZ KAÇ YAŞINDA OLURDUNUZ?

Eğer Dünya’da 15 yaşındaysanız Mars’ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.

ZEBRALARIN ÇİZGİLERİ NE İŞE YARIYOR?

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

İngiltere’nin Bristol Üniversitesi’nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

PERİYODİK TABLO’DA YER ALMAYAN TEK HARF HANGİSİDİR?

Periyodik Tablo’da yer almayan tek harf ‘J’ harfidir.

EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR?

Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth’tur.

Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor

UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR?

Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir.

Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

UZAYDA AĞLAMAK MÜMKÜN MÜ?

İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir.

Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

DÜNYA’DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS’TA KAÇ KİLODUR?

Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya’da 90 kilo olan biri Mars’ta sadece 35 kilodur.

OKSİJEN NE RENKTİR?

Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir.

Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

UÇAKTA YENİLEN YEMEKLERİN TADI NEDEN FARKLI?

Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız. Her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç.

Oxford Üniversitesi’nde göre alan Profesör Charles Spence’e göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

KARA DELİKLER NEDEN UZAYI YUTMUYOR?

Bilim insanlarına göre, kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar ve Genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil

Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor.

Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

SIKILDIĞIMIZDA ZAMAN NEDEN YAVAŞ AKAR?

Beynimizde yer alan anıların depolandığı hipokampüste mini ‘zaman damgalarını’ tetikler, böylece olayların ne zaman gerçekleştiğini biliriz Ancak uyarılmamışsa bu sinyaller bulanıklaşır. Bu da bizim zamanın yavaş aktığını hissetmemize neden olur

BEYNİ BÜYÜK OLANLAR DAHA MI ZEKİ?

İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13 bin 600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, Dünya’nın yerini 1 hidrojen atomunun büyüklüğünün 100’de 1’i kadar değiştirebiliyoruz, o da çok kısa bir süreliğine, Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir?

Karafatma yanlış cevap. Dr. Wharton’ların 1959’daki çığır açan araştırmasından beri karafatmaların bir nükleer savaşta ilk ölecek böceklerden olduğunu biliyoruz. Radyasyona dayanıklılık kralı Deinococcus radiodurans bakterisidir. Bu bakteriler 1.5 milyon rad’a kadar dayanabilirler, dondurulurlarsa bu limit iki katına çıkar.

Tırnak ve saçlar ölümden sonra ne kadar süre daha uzar?

Bilinenenin tersine saç ve tırnaklar ölümden sonra hiç uzamazlar. Bu tamamen bir efsanedir. Öldüğümüzde vücudumuz su kaybeder ve derimiz sıkılaşır, bu da saç ve tırnağın uzadığına dair bir göz yanılgısı yaratır.

MARS NASIL KOKAR?

Mars için birçok proje yapıldı ve hala yapılıyor. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı aratırmalara göre, Kızıl Gezegen bozulmuş yumurtayı andıran bir kokuya sahip.

Evren ne renktir?

Resmi olarak bej rengindedir. 2002 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Amerikalı bilimciler, Avustralya Kırmızıya Kayan Galaksileri İnceleme Kurumu’nun topladığı 200,000 galaksi ışığını inceledikten sonra evrenin soluk yeşil renkte olduğu sonucuna vardılar. Ancak birkaç hafta, hesaplamalarında bir hata yaptıklarını ve evrenin aslında daha çok köstebek derisi renginin kasvetli bir tonu olduğunu itiraf etmek durumunda kaldılar.

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir?

Zenci Henry… Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521’de Filipinler’de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511’de Portekiz’den çıkıp Hint Okyanusu’nu geçerek önce Uzakdoğu’yu ziyaret etti. Zenci Henry’yi 1511’de Malezya’daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon’a götürdü. 1519’da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan’ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu’nu ve Büyük Okyanus’u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521’de Uzakdoğu’ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.

YOLCU UÇAĞINA YILDIRIM DÜŞERSE NE OLUR?

Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır.

Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.