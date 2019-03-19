MTG Başkanı Koral Bozkurt: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz

Mağusa Türk Gücü, Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu üyesi Nea Salamina ile yapmış olduğu karşılaşmaya, “futbolun içinde, sporun birleştirici ve siyaset üstü gücü” noktasında hazırlandı.

Mağusa Türk Gücü Başkan’ı Koral Bozkurt, Pile’de gerçekleşen Mağusa Türk Gücü ve NEA Salamina takımlarının dostluk maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Koral Bozkurt, karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk futbolu, uluslararası ambargolar bir yana, haksız bir spor ambargosunun kıskacında. Nea Salamina maçı bizim için sırf bu anlamda bile önemli. UEFA lisanslı bir takımla karşılaştık. ‘Buradayız, varız, futbol oynuyoruz, iyi takımlarımız var’ deme adına bu karşılaşmaya önem verdik. Bugüne kadar Bir Türkiye futbol takımı Uluslararası bir maç yapacağı zaman Ercan’dan gelip Güney’e geçemezken bugün bu maça Ercan’dan gelen TC ve yabancı uyruklu oyuncularımızı getirebildik; Bugünden sonra Türkiye Spor Kuluplerine bir emsal teşkil edecektir.

Bundan böyle Türkiye Spor klupleri Ercan’dan gelecektir Toplumsal baktık. Her aşamada, ülkemiz futbol federasyonu KTFF, değerli başkanı Hasan Sertoğlu ile istişare içerisinde olduk. Bizi motive eden nokta, yukarıda da bahsettiğim gibi, sporun siyaset üstü oluşu yanında, ülkemiz gençliği adına da bu uluslararası fırsatı kullanma fikri oldu.

Geldiğimiz aşamayı da siyasetten arınmış olarak değerlendiriyoruz. Ülke insanını en iyi şekilde temsil ettiğimize, spor ambargosuna bu şekilde dikkat çektiğimize inanıyorum.

Organizasyon heyetine, her aşamada işbirliğini sürdüren Nea Salamina camiasına teşekkür ederiz.

Organizasyondan elde ettiğimiz geliri, Yenicami alt yapısında futbol oynayan ve geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulan Demir’in tedavi masraflarına bağışlama kararı aldık. Tüm sürecin de siyaset üstü, sporun birleştirici gücü, barışa olan katkısı ve ülkemiz gençliğinin uluslararası organizasyonlara duyduğu ilgi kapsamında değerlendirilmesi en büyük isteğimizdir.”