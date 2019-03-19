Yaşam

Büyükkonuk’da Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor

19 Mart 2019

Slow Food Komi Kebir ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde 5 Mayıs 2019 tarihinde Büyükkonuk’da 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor.

İzmir Seferihisar Eski Orhanlı Köyü’nde 9 Mart 2019 tarihinde Türkiye Slow Food Liderleri toplantı gerçekleştirdi. Toplantı konuşmacısı, İtalya Slow Food Orta Doğu Ve Orta Avrupa sorumlusu Micheal Rumiz “Komi Kebir’de gerçekleştirilecek olan 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali’ne elimizden gelen katkıyı yapacağız” açıklamasında bulundu. Toplantıya Kıbrıs adına, Slow Food Komi Kebir Lideri ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gülay Komili katıldı.

Toplantı sonrası, İtalya Slow Food Orta Doğu Sorumlusu Micheal Rumiz, 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararsı Akdeniz Gastronomi Festival Komite Başkanı ve Halfeti Slow Food Lideri Nihat Özdal, İstanbul Yağmur Böreği Lideri Ayfer Yavi, Seferihisar Slow Food Teos temsilcisi Samet Akbaba ve Slow Food Komi Kebir Lideri Gülay Komili, 5 Mayıs 2019 da yapılacak olan Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali hakkında görüş alışverişinde bulunup işbirliği yaptılar.

Yaklaşık 7 Akdeniz ülkesinde bulunan Slow Food’ların katılacağı 5 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek olan 2. Slow Food Komi Kebir Akdeniz Uluslararası Gastronomi festivaline Slow Food’un merkezi olan İtalya başta olmak üzere tüm katılımcılar tam destek vereceklerini belirttiler.

Komi Kebir Lideri Komili, “Çok farklı ve renkli geçmesi planlanan festival için gerek yurt dışından gerekse yurt içinden çok yoğun ilgi var. Festivalin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

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