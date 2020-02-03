KıbrısManşet

İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplandı… Gündem Coronavirüsle mücadele

3 Şubat 2020

 İki Toplumlu Sağlık Komitesi bugün 18.00’de ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplandı. Coronavirüsle mücadele gündemiyle yapılan komite toplantısına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis de saat 19.00’da katılarak başkanlık etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz günlerde telefonla aradığı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Coronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önermişti.

Anastasiadis’in öneriye olumlu yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani’ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat vermiş, komitenin bugün toplanması kararlaştırılmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bir haftada 56 trafik çarpışması

Bir haftada 56 trafik çarpışması

3 Şubat 2020
Photo of Trafikte uyuşturucu testi için yasa tasarısı hazır

Trafikte uyuşturucu testi için yasa tasarısı hazır

3 Şubat 2020
Photo of Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem

Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem

3 Şubat 2020
Photo of LTB’den tüm öğrencilere şubat tatili hediyesi

LTB’den tüm öğrencilere şubat tatili hediyesi

3 Şubat 2020
Photo of Girne’ye 4 saat elektrik verilemeycek

Girne’ye 4 saat elektrik verilemeycek

3 Şubat 2020
Photo of “Siyasi mizah yapıyorum”

“Siyasi mizah yapıyorum”

3 Şubat 2020
Photo of Havadis haber yaptı, Bağımsızlık Yolu tepki koymak için eyleme gidiyor

Havadis haber yaptı, Bağımsızlık Yolu tepki koymak için eyleme gidiyor

3 Şubat 2020
Photo of Erdoğan: İdlib’te 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Erdoğan: İdlib’te 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

3 Şubat 2020
Photo of “Her bağış yeni bir hayat”

“Her bağış yeni bir hayat”

3 Şubat 2020
Photo of Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

3 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı