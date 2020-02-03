İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplandı… Gündem Coronavirüsle mücadele

İki Toplumlu Sağlık Komitesi bugün 18.00’de ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplandı. Coronavirüsle mücadele gündemiyle yapılan komite toplantısına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis de saat 19.00’da katılarak başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz günlerde telefonla aradığı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Coronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önermişti.

Anastasiadis’in öneriye olumlu yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani’ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat vermiş, komitenin bugün toplanması kararlaştırılmıştı.