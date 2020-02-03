Kıbrıs

Serhatköy ,Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi’de yarın 2 saatlik elektrik kesintisi…

3 Şubat 2020
Elektrik kesintisi

Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde yarın 2 saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem

Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem

3 Şubat 2020
Photo of LTB’den tüm öğrencilere şubat tatili hediyesi

LTB’den tüm öğrencilere şubat tatili hediyesi

3 Şubat 2020
Photo of Girne’ye 4 saat elektrik verilemeycek

Girne’ye 4 saat elektrik verilemeycek

3 Şubat 2020
Photo of “Siyasi mizah yapıyorum”

“Siyasi mizah yapıyorum”

3 Şubat 2020
Photo of Havadis haber yaptı, Bağımsızlık Yolu tepki koymak için eyleme gidiyor

Havadis haber yaptı, Bağımsızlık Yolu tepki koymak için eyleme gidiyor

3 Şubat 2020
Photo of “Her bağış yeni bir hayat”

“Her bağış yeni bir hayat”

3 Şubat 2020
Photo of Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

3 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı

3 Şubat 2020
Photo of Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

2 Şubat 2020
Photo of Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

2 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı